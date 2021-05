Victor Campenaerts over ritwinnaar van gisteren: "Een echte slaapkop"

"Olympische baanrenner en voormalig auto-mecanicien"

Victor Campenaerts deelt tijdens de Giro de kamer met Mauro Schmid. "Hij is een ongelooflijke slaapkop. Vandaag was Mauro voor het eerst op een deftig uur wakker door alles wat er gisteren is gebeurd."

Schmid is van vele markten thuis. "Deze zomer gaat hij als pistier naar de Olympische Spelen in de ploegenachtervolging. Schmid is trouwens ook een voormalige automecanicien."

"Mauro is een leergierige neoprof. Hij is nog maar 21, maar dat lijkt tegenwoordig de leeftijd om te presteren."

Campenaerts ziet voor Schmid ook een toekomst weggelegd in het rondewerk.



"Hij kan goed bergop rijden en heeft een sprint in zijn benen. Dat heeft Mauro gisteren uitgebuit. Ik denk dat hij zichzelf kan ontwikkelen tot een goede klassementsrenner, want hij heeft ook een goede tijdrit. Zijn positionering in het peloton kan wel nog beter."

Hebben Campenaerts en co de ritzege uitbundig gevierd? "Ik zal niet zeggen dat we gisterenavond dronken waren, maar we zijn wel ongelooflijk trots. We zijn trouwens op tijd in bed gekropen."