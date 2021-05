Vanthourenhout: "Een topstuurman zal Remco nooit worden, maar hij moet uitgaan van eigen sterkte"

Remco Evenepoel verloor op de grindwegen twee minuten in het algemene klassement van de Giro. Ligt dat aan de stuurmanskunsten van de kopman van Deceuninck-Quick Step? "In de winter zou hij zeker baat hebben bij trainingen op de crossfiets of de mountainbike, maar wat hij nu al doet, is indrukwekkend", vindt de bondscoach.

Sven Vanthourenhout, bondscoach van de weg- en veldritploeg, zag gisteren ook hoe Evenepoel minuten verloor. "Ik denk dat het voor velen ergens een ontgoocheling was, maar ik was al vanaf dag 1 onder de indruk van Evenepoel. De dagen daarna heeft hij bevestigd, maar ik vreesde wel voor die slechte dag. Dit is eigenlijk logisch."

"Ik ben benieuwd naar wat er nu nog komt", vertelt de bondscoach. "Wordt de slechte dag bevestigd of doet hij binnen enkele dagen "een Remco" en gaat hij er alleen vandoor? Of stapt hij op de 2e rustdag uit de Giro?" "Het gebeurde niet toevallig een dag na de rustdag. Hij heeft totaal geen ervaring in een grote ronde dus hij zal zijn rustdag misschien anders invullen in de toekomst. Of was het gewoon een hongerklop? Ze zullen hier wel uit leren binnen de ploeg."

"Als je een mindere dag hebt, valt dat eens zo hard op"

Sommigen wezen achteraf naar de beperkte stuurmanskunsten van Evenepoel. Klopt het dat hij aan de bondscoach al eens om een veldritinitiatie gevraagd heeft? "Dat is al een paar keer ludiek ter sprake gekomen." "Hij wou graag eens aansluiten en hij is ook meer dan welkom. Het stond afgelopen winter ook op de planning, maar door zijn revalidatie is dat niet gelukt." "Hij heeft de voorbije 18 maanden sowieso niet veel tijd gehad om in die dingen te investeren. Zijn deadline was de Giro halen en dat is gelukt. Hij was nog wel gaan verkennen, maar in de omstandigheden zoals gisteren met veel stof heeft hij niet veel ervaring."

Deze winter stond er een veldrittraining op de planning, maar door zijn revalidatie is dat er niet van gekomen.

Zag de bondscoach ook soms angst op het gezicht van Evenepoel? "Als je superbenen hebt, is zoiets niet zichtbaar. Dan rijdt hij er misschien zonder problemen over en noemen we hem vandaag de nieuwe Van Aert of Van der Poel. Maar als je al een mindere dag hebt, dan zie je eens zo hard af. En dan vind ik het straf dat hij "maar" zoveel tijd verliest."

"Remco is laat beginnen te fietsen en dus is stuurmanskunst niet zijn sterkste wapen. Daar zal nog aandacht aan besteed worden en in de winter moet hij zeker eens gaan trainen met een crossfiets, een mountainbike of zelfs op de piste. Hij zal zeker nog evolueren de komende jaren."

"Een topstuurman zal hij natuurlijk nooit meer worden, maar hij moet uitgaan van zijn eigen sterktes. Hij heeft zo ook al fantastische dingen laten zien."

"In Tokio zijn er geen technische afdalingen"