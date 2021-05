Tweevoudig olympisch hink-stap-kampioen scheurt achillespees vlak voor Spelen

Christian Taylor won zowel in Londen als in Rio de olympische titel in het hink-stap-springen. Ook voor Tokio was hij opnieuw een van de favorieten, maar de kans is groot dat hij niet eens zal kunnen deelnemen.

Het is zijn vriendin Beate Schrott, zelf ook een atlete, die het nieuws bekendmaakte op Instagram. "Het is hartverscheurend, maar Christian heeft zijn achillespees afgescheurd gisteren", schrijft ze.

"Christian is al geopereerd, hij heeft al zijn hoop nu in de handen van God gelegd. Ik weet dat hij hier doorheen zal komen, hij zal terugvechten."

Een blessure voor Taylor zou de weg vrijmaken voor een gouden medaille voor de Burkinabees Hugues-Fabrice Zango. Toch hoopt Zango zelf op een mooi duel in Tokio. "Al mijn gebeden gaan naar mijn vriend Christian Taylor. Zorg dat je snel herstelt, broer."