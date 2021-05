Remco Evenepoel: "Ik sta op een minuut van het podium: er is weinig verloren"

"Het was gisteren een slechte dag, niet meer dan normaal zeker? Op de derde sector had ik gewoon niet de benen om te vechten. Toen iedereen begon te sprinten, kon ik niet mee. Het waren echt de benen die er niet waren."

"Hoe ik terugkijk op gisteren? Goed en niet goed. Ik heb tijd verloren, maar het valt mee", vertelde Remco Evenepoel deze voormiddag in Siena. "Ik sta op een minuut van het podium. Er is heel weinig verloren, denk ik."

En wat was dat gehakketak met ploegmakker Joao Almeida? "Of er hem iets te verwijten viel? Zeker niet."

"Ik riep een paar keer in het oortje dat ik niet kon volgen, dat het te snel ging. Maar de verbinding was zo slecht dat de auto en Joao het niet gehoord hadden. We hadden alleen maar pech gisteren."

"Of dit het begin van een tendens kan zijn? Dat kan zeker. Stel dat het vandaag weer slecht is, dan is dat het gevolg van de superlange break en de weinige trainingsarbeid die ik de afgelopen maanden heb gehad. 3 maanden geleden was ik nog maar aan het wandelen."

Wordt zaterdag op de Monte Zoncolan doorslaggevend voor het vervolg van zijn Giro? "Vandaag wordt ook al heel zwaar."

"Als het echt te snel gaat, moet ik het laten lopen. Maar ik geef niet zomaar op. Ik blijf voor elke meter vechten. Een mindere dag, maar geen paniek."