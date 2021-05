Profvoetballer van het Jaar: Lang, Onuachu en Holzhauser zijn de genomineerden

De verkiezing van Profvoetballer van het Jaar is een initiatief van de Pro League en de kranten Het Nieuwsblad en L'Avenier. Alle spelers uit de JPL mogen een stemformulier invullen, net als de Belgische voetballers in het buitenland.

Vorig jaar werd er vanwege het onvolledige seizoen geen trofee uitgereikt, in 2018 en 2019 werd Hans Vanaken telkens verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. Mogelijk blijft de prijs in de Brugse familie, want Noa Lang is een van de 3 genomineerden.

Lang neemt het op tegen topschutter Paul Onuachu, de eerste speler van Genk die die prijs kan winnen sinds Wesley Sonck in 2002, en Raphael Holzhauser. De enige speler van Beerschot die de prijs ooit won was Marc Degryse, in 2000.

In 1B gaat de trofee naar Georges Mikautadze (Seraing), Marlos Moreno (Lommel) of Dante Vanzeir (Union).

Ook de genomineerden voor Profvoetbalster van het Jaar zijn bekend. Opmerkelijk hierbij is dat noch Tessa Wullaert noch Gouden Schoen Tine De Caigny erbij is. Anderlecht heeft met Laura Deloose en Laura De Neve wel 2 kanshebbers, de 3e genomineerde is Marie Minnaert van Club YLA.