Peter Maes neemt het stuur over bij Beerschot, STVV "betreurt" die beslissing

Peter Maes treedt in de voetsporen van Will Still. Still nam in de loop van het seizoen het roer over van Hernan Losada, die Beerschot na een geweldige seizoensstart verlaten had voor een avontuur in de VS.

De vraag was of Losada's opvolger Still ook volgend seizoen nog T1 zou zijn, maar dat blijkt dus niet het geval. Peter Maes maakt de oversteek van Sint-Truiden naar Antwerpen.

"Peter Maes is een trainer met een sterke persoonlijkheid. De keuze voor

hem was eenvoudig", vertelt voorzitter Francis Vrancken.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij met al zijn ervaring de meest geschikte trainer is voor Beerschot. Hij zal ons met veel spelvreugde door ons tweede jaar in

1A leiden."



Ondervoorzitter Walter Damen beaamt de woorden van Vrancken. "Door Peter Maes aan te trekken heeft de club duidelijk voor ervaring gekozen", zegt Damen.

"Iedereen weet dat een tweede seizoen in 1A niet altijd het meest eenvoudige is. Peter Maes is dan ook een logische keuze. Ik hoop met hem minstens evenveel voetbalplezier te beleven als vorig seizoen."



Peter Maes wil op het Kiel "attractief en vurig voetbal" brengen. "Ik koos voor Beerschot, omdat ik als trainer altijd zo hoog mogelijk wil mikken", zegt Maes.

"Ik wil dominant voetballen en ik denk dat de Beerschot-fans dat ook willen. Ik heb Beerschot in mijn tijd als speler leren kennen als een warme en hardwerkende club. Die werkijver wil ik ook terugzien in het voetbal dat we brengen."

