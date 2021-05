Onverslijtbaar: Buffon won in drie verschillende decennia de Coppa Italia

Een levende legende is hij ondertussen in Italië. De 43-jarige Gianluigi Buffon heeft gisteren nog maar eens zijn prijzenkast aangevuld. Met Juventus won hij tegen Atalanta zijn zesde Coppa Italia uit zijn carrière. Buffon toonde met een prima beenveeg in de eerste helft op het schot van Atalanta-speler Palomino zijn klasse.

Opmerkelijk is dat Buffon nu een Italiaanse beker gewonnen heeft in drie verschillende decennia. In de 90s met Parma en in de 10s en 20s met Juventus. Met 6 stuks is hij ook absoluut recordhouder.



Met Parma won Buffon in het seizoen 1998-1999 zijn eerste beker. In de ploeg zat toen ene Enrico Chiesa. 22 jaar later wint 'Gigi' voor de 5e keer de beker met zijn club Juventus. Onder meer dankzij een doelpunt van Frederico Chiesa... de zoon van ex-ploegmaat Enrico.

De prijzenkast van Buffon oogt ondertussen ronduit indrukwekkend. Met Juventus pakte hij 21 prijzen, waaronder 10x de Serie A, 4x de Coppa Italia en 6x de Italiaanse Supercup. In 2006 werd hij wereldkampioen met Italië. Toch is er nog één grote prijs die hij niet in zijn kast heeft staan. De Champions League kon de Italiaan nog nooit winnen, hij verloor drie keer de finale.