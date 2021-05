Louis Croenen onder de indruk van concurrenten: "Ze zwemmen waanzinnig snel op EK"

Croenen: "BR verbeteren in Tokio"

Op het EK zwemmen had Louis Croenen graag in de medailles gezwommen, maar hij moest vrede nemen met de 6e plaats op de 200 meter vlinderslag.

"In het algemeen ben ik tevreden, omdat ik telkens sneller zwom. In de reeksen zwom ik een tijd van 1'57", in de halve finales 1'55"9 en in de finale 1'55"69.

"Het was bovendien de 1e keer in 6 jaar dat ik onder de 1'56" heb gezwommen. Mijn persoonlijke prestatie was dus goed."

Croenen bleef in de finale 3 tiende seconde boven zijn eigen Belgische record (1'55"39) steken.

"Stiekem had ik gehoopt dat ik mijn eigen Belgische record zou verbeteren. Ik kan zeker nog 3 tiende seconde sneller. Het is nu de bedoeling om dat in Tokio te doen."

"Ik ben nog altijd aan het opbouwen richting de Spelen. Hier en daar kan nog een procentje aan toegevoegd worden om die laatste stap te maken."