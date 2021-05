Lefevere niet teleurgesteld na tijdverlies: "Als Remco op is, halen we hem uit koers"

"Je mag niet vergeten dat Remco een paar jaar geleden nog een voetballer was, terwijl de Colombianen gewoon zijn om over zulke stroken te koersen."

Het tijdverlies op de grindstroken heeft Lefevere niet verbaasd."We hadden ingecalculeerd dat Remco tijd zou kunnen verliezen. In 2019 reed hij de Adriatico Ionica Race. Daar won hij een rit, maar was er ook een etappe met drie grindstroken. Hij verloor toen minuten."

"Neen, er heerst hier geen aangeslagen sfeer", was Patrick Lefevere duidelijk aan het teamhotel in Italië. "Journalisten horen dat niet graag, maar eerlijk gezegd: ik heb nooit meegedaan aan de euforie. Het waren elf mooie dagen, maar wij staan met onze voetjes op de grond."

"Wellicht is zijn tijdverlies een combinatie van een slechte dag en een gebrek aan stuurvaardigheid. Vergeet ook niet: het is zijn eerste grote ronde. We wisten niet hoe hij zou reageren op de rustdag."

En de ploegtactiek? "Onze ploeg was ook te nerveus, zat veel te vroeg vooraan, wellicht was er wel wat stress. En natuurlijk: bij Ineos Grenadiers kijken ze ook televisie en zagen ze dat Remco het niet gemakkelijk had. Dus ze hebben Ganna vooraan geposteerd. We zijn dan nog wel teruggekeerd, maar het raakt een keer op."

"Het plan was om een Amerikaan uit de MotoGP - Mark Cavendish en Tom Boonen kennen hem goed - in te huren", aldus Lefevere. "Hij is zot van Specialized en rijdt ook zelf met de fiets. Hij zou Remco helpen met afdalingen en sturen, maar dat zal dus iets voor na het seizoen zijn."

De ploeg was van plan om Evenepoel enkele lessen stuurvaardigheid te laten nemen, maar door zijn complexe revalidatie was er geen tijd meer om dat te organiseren.

"Als Remco leeg is, halen we hem uit koers"

Wat hoopt Lefevere in de rest van de Giro nog te zien van zijn kopman? "Vandaag was hij toch mee met de klassementsrenners, ook al legde Nibali er in de afdaling nog even de pees op. We zullen zien hoe hij de etappes van zaterdag, met aankomst op de Zoncolan, en maandag verteert. Dat zijn de twee zwaarste ritten."

"Daarna is het hopen dat hij zonder veel schade in Milaan geraakt. Het zou wel mooi zijn moest hij daar de tijdrit kunnen winnen."

"Wij zijn gestart zonder verwachtingen voor hem. En dat blijft zo. Bovendien: als het op is, is het op. Als Remco leeg is, halen we hem uit koers. Als het niet op is, dan trekken we naar Milaan en dan hopen we dat hij veel geleerd heeft onderweg."

"Davide Cassani kwam vanmorgen bij mij en herinnerde me er aan dat Eddy Merckx in zijn eerste Giro 9e werd. Remco staat nu 7e. Kalm blijven is de boodschap."

Moet Evenepoel blijven mikken op een klassement of voor een ritzege gaan? "Op dit moment laten ze hem niet wegspringen voor een ritzege, maar misschien staat hij maandagavond op 30 minuten en dan ziet het er helemaal anders uit."