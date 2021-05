Het rapport van de Brugse kampioenenploeg met 2 grootste onderscheidingen en 5 gebuisden

Grootste onderscheiding

Hans Vanaken: 9 op 10 - 35 matchen, 11 goals, 7 assists

"Hij was de motor van Club Brugge. Wanneer Vanaken minder was, voelde de hele ploeg dat. Hij koppelde veel finesse in het vrijspelen van medemaats aan een hoog scorend vermogen. Vanaken had een mindere seizoensstart, maar werd snel opnieuw een scharnierspeler. De laatste weken stond hij iets te snel ter discussie."

Hans Vanaken was volgens Eddy Snelders dé grote motor van Club.

Odilon Kossounou: 9 op 10 - 32 matchen, 1 goal, 2 assists

"De speler die de grootste evolutie maakte. Van onzekere rechtsback geëvolueerd naar sterkhouder in het hart van de defensie. Snel en veel duelkracht - alleen zijn uitvoetballen kan beter. Cruciaal bij Club dit seizoen."

Kossounou ontpopte zich tot een revelatie in Jan Breydel.

Grote onderscheiding

Simon Mignolet: 8 op 10 - 38 matchen, 15 clean sheets

"Veruit de beste keeper in onze competitie. Toonde zich iedere week een betrouwbaar sluitstuk met uitstraling en hield zijn ploeg op meerdere moeilijke momenten recht."

Brandon Mechele: 8 op 10 - 34 matchen, 2 goals, 0 assists

"Doormaakte een goed seizoen op een constant niveau. Kon veel rechtstreekse confrontaties in belangrijke partijen naar zijn hand zetten. Uitvoetballen blijft soms een probleem, maar focust zich op zijn sterke punten. Voor mij onterecht niet geselecteerd voor het EK."

Mats Rits: 8 op 10 - 36 matchen, 2 goals, 1 assist

"Simpelweg de beste verdedigende middenvelder bij Club. Daarom was het een verrassing dat Clement hem bijvoorbeeld tegen Anderlecht niet opstelde. Hij is belangrijk in de opbouw en loopt slim in de gecreëerde ruimtes. Het is een beetje zoals bij Olivier Deschacht: ieder seizoen staat Rits ter discussie, maar steeds wint hij de strijd."

Brandon Mechele en Mats Rits krijgen van Eddy Snelders een grote onderscheiding.

Clinton Mata: 8 op 10 - 38 matchen, 1 goal, 2 assists

"Bij momenten dé belichaming van Club Brugge. Heeft een enorm loopvermogen, grote actieradius en is ook nog krachtig en snel. Nam dikwijls de volledige flank op zijn eentje voor zijn rekening. Soms outstanding in zijn prestaties, af en toe ook minder."

Noa Lang: 8 op 10 - 29 matchen, 16 goals, 7 assists

"Kan geweldige cijfers voorleggen: zowel op vlak van goals, assists als dribbels. Soms onhoudbaar voor zijn tegenstanders door zijn technische kwaliteiten en behendigheid. Máár soms iets te flegmatiek en een kort lontje. Werd iets te snel verheven tot een vedette, en dat merkte je in zijn prestaties. (lacht) Je moet hem niet lang, maar kort houden.

Clement heeft zijn eindpunt in België bereikt. Hij moet zijn horizon nu naar het buitenland durven verleggen. Eddy Snelders

Philippe Clement - 8 op 10

"Bevestigde zijn status als prijzenpakker. Voor de derde keer op rij kampioen én een mooie Europese campagne. Het perfecte parcours in de competitie werd enkel afgezwakt door een minder einde. Onder meer door enkele gewaagde keuzes. Clement heeft zijn eindpunt in België bereikt. Hij moet zijn horizon nu naar het buitenland durven verleggen."

Onderscheiding

Ruud Vormer: 7 op 10 - 36 matchen, 5 goals, 11 assists

"De werkmier van Club, dikwijls in de schaduw. Was wel iets minder aanwezig dan de voorbije jaren op vlak van goals en assists. Bleef desondanks heel belangrijk en nuttig."

Bas Dost: 7 op 10 - 17 matchen, 9 goals, 3 assists

"De doelpuntenmaker waar Club naar op zoek was. Zorgde voor een explosie aan goals na zijn komst en ook aanwezigheid in de 16. Na zijn flitsende start liep het iets minder. Vooral omdat hij erg afhankelijk is van de aanvoer."

Charles De Ketelaere: 7 op 10 - 37 matchen, 4 goals, 6 assists

"Vaak een lichtpunt voor Club, zoals met zijn goal in Zenit. En dat ondanks een moeilijk begin. Want eerst had De Ketelaere geen basisplaats, dus moest hij zich in de ploeg knokken. De Ketelaere is momenteel wel nog een 'momenten-speler'. Hij is nog niet constant en moet soms nadrukkelijker aanwezig zijn in een wedstrijd."

Voldoende

Eduard Sobol: 6 op 10 - 29 matchen, 2 goals, 3 assists

"Veel inzet en een goeie ingesteldheid. Maar is zowel aanvallend als defensief iets te beperkt. Was geen beslissende speler."

Ignace Van der Brempt: 6 op 10 - 8 matchen, 1 goal, 0 assists

"Een moedige speler, die nog veel groeipotentieel heeft. Voorlopig een te beperkte actieradius en niet efficiënt genoeg. Momenteel nog geen onbetwiste titularis."

Het verhaal van Diatta en Dennis was vergelijkbaar. Te veel met dingen bezig die niks met voetbal te maken hadden. Eddy Snelders

Kreppin Diatta: 6 op 10 - 19 matchen, 10 goals, 2 assists

"De voorbije jaren steeds een 8 of 9, nu iets minder. Er was veel turbulentie rond zijn mentaliteit. Was bezig met dingen die niks met voetbal te maken hadden. Zijn transfer naar Monaco in januari was een goeie zaak."

Emmanuel Dennis: 6 op 10 - 9 matchen, 0 goals, 2 assists

"Een vergelijkbaar verhaal als dat van Diatta. Op zijn best een speler met veel kwaliteiten en resultaatbepalende acties, maar het voorbije seizoen ondermaats. Zat met zijn hoofd bij een transfer, die hij in januari uiteindelijk kreeg naar Köln. Zorgde niet echt voor een meerwaarde."

Federico Ricca: 6 op 10 - 14 matchen, 0 goals, 1 assist

"Degelijk elke keer hij op het veld stond. Speelde vooral een goeie wedstrijd in Kiev. Maar kwam te weinig in actie om echt belangrijk te zijn."

Eder Balanta: 5 op 10 - 23 matchen, 1 goal, 0 assists

"Kon me nooit overtuigen. Slechte voeten en beperkt in zijn kwaliteiten. Sterk in de duels ja, maar in balbezit geen meerwaarde voor Club."

Stefano Denswil: 5 op 10 - 5 matchen, 0 goals, 0 assists

"Een pak flauwer dan tijdens zijn eerste periode. Kwam niet boven het gemiddelde niveau uit, wat je toch van hem mocht verwachten. Ik betwijfel of Club Denswil zal houden. Volgens mij blijft het bij deze onopgemerkte doortocht zonder meerwaarde."

Stefano Denswil komt te kort. Zoals vaak tijdens zijn 2e passage bij Club.

Gebuisd

Youssouph Badji: 4 op 10 - 25 matchen, 4 goals, 1 assist

"Op papier veelbelovend, maar kon zich nooit doorzetten. Voorlopig geen basisplaats-materiaal. Kan wel nog progressie maken."

David Okereke: 4 op 10 - 27 matchen, 4 goals, 1 assist

"Een miskoop. Heel sterk gestart vorig seizoen, maar na 2 maanden was dat in de kiem gesmoord. Ook dit seizoen geen surplus gegeven aan Club."

Michael Krmencik: 4 op 10 - 9 matchen, 3 goals, 2 assists

"Bleek al snel onvoldoende. Te weinig scorend vermogen getoond, technisch te beperkt en zwak met de rug naar doel. Werkte wel hard, maar terecht afgevoerd na de komst van Dost."

De laatste wedstrijden van Deli waren een illustratie van onkunde en ondoortastend ingrijpen. Eddy Snelders

Simon Deli: 3 op 10 - 13 matchen, 1 goal, 0 assists

"Kon nooit het niveau van zijn eerste jaar bevestigen. Zijn laatste wedstrijden waren een illustratie van onkunde en ondoortastend ingrijpen. Gleed helemaal af naar een bedenkelijk niveau dat een statuut als titularis niet meer wettigde."

Tahith Chong: 3 op 10 - 9 matchen, 0 goals, 3 assists

"Speelde meer mee met de tegenstander dan met Club. Ik begrijp nu waarom Werder Bremen hem doorstuurde. Het zal een doortocht van korte duur zijn."

De weelderige haardos van Chong: meer zullen velen zich niet herinneren.

Geen beoordeling (minder dan 300 minuten)