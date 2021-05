Goffin na nederlaag tegen Bedene: "Het vertrouwen is niet top"

"Het was een moeilijke wedstrijd", zei Goffin na afloop. "Bedene speelde sterk en ook zijn opslag was zeer goed. Hij was alles bij elkaar genomen een beetje beter dan ik."

"Ik maakte te veel fouten op slechte momenten. Ik maakte ook foute keuzes. In de tiebreak van de eerste set kom ik terug tot 3-3, maar daarna maak ik twee fouten, waaronder een dubbele fout. Er zat geen regelmaat in mijn spel. Hij was constanter."

Voor Goffin is de nederlaag een nieuwe tegenvaller na zijn uitschakeling vorige week in de 2e ronde van het Masters 1.000-toernooi in Rome tegen de Argentijn Federico Delbonis (ATP-64). Zijn voorbereiding op Roland Garros, dat op 30 mei start, verloopt allesbehalve op wieltjes.

Goffin: "Het vertrouwen is niet top. Het begin van de graveltournee was beter, met mijn plaats in de kwartfinales in Monte Carlo. Ik heb het een beetje moeilijker na mijn blessure aan mijn adductoren."

"Toch ben ik blij dat ik hier speelde. Twee weken niet spelen voor Roland Garros was geen goed idee. Ik ga opnieuw aan het werk en waarschijnlijk vertrek ik enkele dagen eerder naar Parijs om optimaal te kunnen acclimatiseren."