Gerben Thijssen breekt sleutelbeen na aanrijding: "Operatie is goed verlopen"

Gerben Thijssen was maandag aan het trainen in de buurt van Harelbeke, toen hij aangereden werd door een auto. Hij brak daarbij zijn linkersleutelbeen.

"Ik ben enorm ontgoocheld, want ik heb al mijn deel van de pech gehad. Maar ik ben vastberaden om sterker terug te komen", zegt Thijssen.

Gisteren onderging de 22-jarige sprinter een operatie. "Die is goed verlopen. Over enkele dagen mag ik het ziekenhuis verlaten en kan ik op de rollen beginnen te trainen."

Thijssen is bezig aan zijn 3e seizoen bij de profs. In november 2019 maakte hij een zware smak in de Gentse Zesdaagse. Naast gebrokken ribben en sleutelbeen liep hij toen ook 3 kleine hersenbloedingen op.



Vorig jaar maakte Thijssen indruk bij zijn comeback met een 2e plaats in een massasprint in de Vuelta, zijn debuut in een grote ronde.