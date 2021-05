Geen fans voor slotmatch Club-Genk: blauw-zwart vindt het te veel gedoe

Club Brugge kan vanavond al kampioen worden, maar mocht dat nog niet gebeuren, dan zou de match van zondag tegen Racing Genk over de titel beslissen.

Met of zonder inzet, Club had graag zijn seizoen afgesloten met enkele fans in Jan Breydel. Door de match als test event te catalogeren, zouden er 500 mensen toegelaten worden.

De autoriteiten gingen hiermee akkoord, maar Club Brugge is op de valreep zelf afgehaakt. Het strenge veiligheidsplan zou te veel moeite en mankracht kosten om uit te voeren. Ook de slotmatch zal dus achter gesloten deuren gespeeld worden.