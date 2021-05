Geen agressieve ijsvesten, maar "zachtere" koelvesten voor warmste Spelen ooit

Hoogtechnologische koelkleding uit grafeen

Voor de deelnemers wordt het over twee maanden puffen in Tokio. "Dagtemperaturen van 30 graden en een luchtvochtigheid van 70 tot 75% zorgen voor extreme omstandigheden om in te sporten", weet Johan Bellemans, de teamdokter van onze olympiërs.

"Daarom willen we de lichaamstemperatuur van onze atleten zo laag mogelijk krijgen: om oververhitting te vermijden tijdens hun wedstrijden. Want als je lichaamstemperatuur oploopt tot 39,5 graden of meer gaan je prestaties onmiskenbaar achteruit. Dan ervaar je plots grote vermoeidheid."

Om die temperatuur onder controle te houden hebben de universiteiten van Gent, Leuven en Brussel samen met de Vlaamse bedrijfswereld innovatieve koelkleding ontworpen.

"Het pak bestaat uit grafeen (koolstof van één atoom dikte, red) en dat maakt het extra dun", weet wielrenster Jolien D'hoore. "Op die manier koelen we beter af tijdens het sporten."



"Ik ben er erg blij mee, want die details beslissen over wel of geen medaille", zegt de winnares van omniumbrons in Rio.