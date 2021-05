Dit zijn de eerste 8 spelers in de Premier League Hall of Fame

Spelers die in aanmerking komen voor de Premier League Hall of Fame moeten aan enkele criteria voldoen (bijvoorbeeld minstens 200 matchen gespeeld hebben of minstens 3 keer kampioen geworden zijn).

Bovenal moeten ze "uitzonderlijk succes behaald hebben en een aanzienlijke bijdrage aan de Premier League geleverde hebben".

Voor de "School of 2021" werden meteen de grote kanonnen bovengehaald: Alan Shearer is de topschutter aller tijden van de Premier League, Roy Keane, Eric Cantona en David Beckham zijn dan weer vertegenwoordigers van het legendarische Manchester United van de jaren 90.

Cantona is trouwens niet de enige Fransman die meteen in de Hall of Fame gaat, ook om Thierry Henry kon de jury niet. Henry werd 4 keer topschutter in de Premier League, een record. Jarenlang vormde hij een duo met Dennis Bergkamp en ook de magische Nederlander is een van de 8 geselecteerden.

De laatste speler die in de Hall of Fame wordt opgenomen, is ook de enige met een verleden bij Liverpool. Steven Gerrard speelde 17 jaar voor de club van zijn hart en maakte als middenvelder maar liefst 120 doelpunten.