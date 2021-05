Debutant Noord-Macedonië heeft EK-selectie rond: "2e ronde is het doel"

Noord-Macedonië is er volgende maand voor het eerst bij op een groot toernooi. Een bekroning voor de 37-jarige aanvoerder en recordinternational Goran Pandev, die hoge toppen scheerde in Italië bij Lazio, Inter en Napoli.

Toch is Noord-Macedonië zeker geen eenmansploeg, zo zagen we onlangs ook in een gewonnen oefeninterland tegen Duitsland. Napoli-middenvelder Eljif Elmas heeft met zijn 21 jaar de toekomst in handen en ook Boban Nikolov deed al Serie A-ervaring op bij Lecce.

Met Aleksandar Trajkovski (ex-Zulte Waregem en ex-KV Mechelen) en Ivan Trichkovski (ex-Club Brugge en ex-Waasland-Beveren) zijn er ook 2 spelers met een Belgisch verleden bij de selectie. Verdediger Gjoko Zajkov speelt sinds 2015 voor Charlero, al kwam hij daar dit seizoen geen enkele keer voor in actie.

"We zijn overtuigd van onze kwaliteiten", zegt bondscoach Igor Angelovski. "Ons doel is om te vechten voor een plek in de 2e ronde." Noord-Macedonië neemt het hierbij op tegen Nederland, Oekraïne en Oostenrijk.