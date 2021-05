De Giro in beeld: Vendrame houdt het hoofd koel, Nibali dwingt Moscon in de fout

1. De Bondt voor herkansing, ook Campenaerts mee

De Giro is deze vluchters opvallend gunstig gezind en dat heeft iedereen begrepen. Pas na 65 kilometer ontstaat een kopgroep van 16 renners met daarbij 2 Belgen: Dries De Bondt, gisteren 4e, en Victor Campenaerts. Haken hun wagonnetje aan: onder meer Diego Ulissi, Gianluca Brambilla, George Bennett, Nicolas Edet, Geoffrey Bouchard en Andrea Vendrame. Ineos toont geen interesse en gunt hen meer dan 12 minuten.

2. Breuken in linke afdaling

Een stortbui in de afdaling van de tweede beklimming van de dag zorgt voor een schifting in de kopgroep. De Belgen haken af, al keert De Bondt na veel vijven en zessen toch nog terug. Heel wat renners maken het vanuit de volgwagens mee, want het regent opgaves vandaag. We verliezen in deze 12e etappe Kobe Goossens, Marc Soler, Alessandro De Marchi, Fausto Masnada, Gino Mäder en Alex Dowsett door valpartijen en fysieke ongemakken.

3. Schijnsprintje van De Bondt

In de kopgroep is bergkoning Bouchard bezig met een koers in de koers: hij komt op alle beklimmingen als eerste boven. De Bondt nestelt zich steevast in zijn wiel en doet de Fransman even schrikken op de top van de voorlaatste bult.

4. Vendrame is sant in eigen land

De scherprechter in de finale is een dekselse heuvel van 3e categorie. Op de grillige stroken legt Vendrame als eerste zijn kaarten op tafel. Enkel Hamilton, Brambilla en Bennett hebben na vrij lange onderhandelingen een gepast antwoord klaar. In het tactische steekspel is Brambilla niet koelbloedig, Vendrame is heer en meester. Hij beantwoordt een aanval van Hamilton en maakt het af in de sprint.

5. Toch wat animo dankzij Ciccone en Nibali

Het peloton wandelt, maar op het einde schudt Giulio Ciccone iedereen toch nog wakker. Ploegmakker Vincenzo Nibali ondersteunt zijn aanval, die evenwel niets oplevert.