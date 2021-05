Club Brugge-voorzitter laakt puntendeling: "Tijd om onsportief systeem te veranderen"

Bart Verhaeghe keek de voorbije weken naar de ontknopingen in de andere Europese landen en stelde vast hoe uniek het is dat een club zijn titel kan verlengen. "Eigenlijk is het voor ons nog moeilijker dan voor Bayern München, door die halvering van de punten", vindt de voorzitter van Club Brugge.

"We moeten eerlijk zijn: het is niet normaal dat we op de voorlaatste speeldag eigenlijk 15 punten hadden moeten voorstaan - als je alle punten optelt - maar we toch nog moeten strijden om de titel."

"Mijn sporthart bloedt hiervan. Je wil als sporter winnen of verliezen, maar wel met correcte spelregels. Die halvering van de punten hoort daar niet in thuis", gaat Verhaeghe voort.

"Je krijgt dat nergens in Europa uitgelegd, niemand vindt dat fair. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen, als we de eerbaarheid van onze competitie willen behouden."

"Het is een competitie en dat betekent dat je over een heel seizoen de beste moet zijn tegen alle ploegen. Dat waren we ook. Maar dan krijg je een systeem waarbij je gesanctioneerd wordt. Dat is niet sportief."