Clement: "Het zal heel speciaal moeten zijn om mij hier weg te lokken"

"Dit was een heel speciaal seizoen", zegt Philippe Clement. "Je weet dat het jaar na de titel altijd moeilijker is. Het is niet toevallig dat het 43 jaar geleden is dat Club Brugge zijn titel kan verlengen."

"Bovendien was het een seizoen zonder fans, wat voor ons met onze grote supportersschare een nadeel is. En dan was er nog dat Covid-verhaal. Er zijn nog altijd een paar jongens die hun topniveau sindsdien niet meer gehaald hebben. Het was een struggle. Ik ben ongelooflijk trots op mijn spelers en staf."

Clement staat niet echt bekend als feestbeest, zal dat nu anders zijn? "Ik heb mij 2 jaar geleden met Genk laten gaan, met alle gevolgen van dien (de zangstonde voor de supporters is legendarisch, red). Het is wel een domper dat we voor de 2e keer op een rij de titel moeten vieren zonder fans."

Wordt het dan een afscheid door de grote poort voor Clement? "Club Brugge is de club van mijn hart. Het zal heel speciaal moeten zijn om mij hier weg te lokken."