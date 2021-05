Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie zal "BNXT League" heten

"Kortom: een competitie die vernieuwend en innovatief zal zijn, kleurrijk en enthousiasmerend, spectaculair en een heuse 'way of life', in een sport die nooit stilstaat."

"Nieuw en ambitieus project"

Wim Van de Keere is de general manager van de Belgische Pro Basketball League. Hij denkt dat de nieuwe competitie het basketbal in de Lage Landen heel wat moois zal opleveren.

"In september gaan we van start met dit nieuwe en ambitieuze project. Dit is het resultaat van het keiharde werk van heel veel mensen uit de leagues, clubs en bonden in het voorbije jaar, waarin de pandemie nog een extra uitdaging vormde."

"Sinds januari zijn we aan de slag met een interimboard van 4 mensen uit beide leagues, met als opdracht het voorbereidende werk van 6 werkgroepen te concretiseren. Opdracht volbracht wat betreft naam en merk dus. We gaan de komende weken nog meer duiding geven om het BNXT-merk zo sterk mogelijk in de markt te zetten."