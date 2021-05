1.000 Zoncolan-tickets voor wielerfans zijn in 12 minuten uitverkocht

De Zoncolan staat altijd garant voor spektakel, zowel op de fiets als ernaast, met alle dolle fans die de renners aanmoedigen. Een overrompeling zal het deze keer niet worden, al laat de organisatie wel 1.000 toeschouwers toe.

Organisator RCS stelde de tickets te koop voor 10 euro. Hierin zat niet alleen de toegang tot de berg, maar ook een kaartje voor de kabelbaan, die de mensen naar boven en beneden brengt.

Ondanks dat het ongewoon is dat toeschouwers in het wegwielrennen moeten betalen om de koers live te kunnen bekijken, gingen de tickets als zoete broodjes over de toonbank. In 12 minuten waren ze alle 1.000 uitverkocht.