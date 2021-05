Vincent Kompany: "Club Brugge zou een verdiende kampioen zijn"

"Dat Club hier de titel kan pakken? Daar ben ik niet mee bezig"

Met Anderlecht-Club Brugge staat er donderdag opnieuw een Belgische voetbalklassieker op het menu. Ook nu zal de topper zwaarbeladen zijn, want Club kan op het veld van de rivaal uit Brussel een 17e landstitel veilig stellen.

"Ik ben niet bezig met het feit dat Club op ons veld kampioen kan spelen", vertelt Kompany op zijn persconferentie daags voor de topper. "In het voetbal kunnen zo'n dingen gebeuren, maar het is in de geschiedenis ook al andersom geweest.

"Maar in elk geval: in eender welk scenario zullen wij ons gedragen zoals Anderlecht zich hoort te gedragen", blijft hij ietwat mysterieus. "Wij gaan morgen voor de winst, dat is onze prioriteit, met de rest zijn we niet bezig."