VIDEO: De baaldag van Evenepoel in beeld: lossen, vloeken en afzien

1. 11 leiders krijgen monstervoorsprong

2. Ganna scheurt het peloton, Evenepoel dicht het laatste gat

Op de eerste onverharde strook - op 70 kilometer van de aankomst - geeft Filippo Ganna plankgas. Egan Bernal volgt gezwind op de technische en dalende zone, Remco Evenepoel komt in vieze papieren.

Na de eerste veldslag bestaat het peloton nog uit zo'n 20 renners, Deceuninck-Quick Step en Astana organiseren de jacht en die is vrij snel succesvol. Evenepoel rijdt het laatste gat eigenhandig dicht.

3. Evenepoel krijgt rekening gepresenteerd op nieuwe grindstrook

Terwijl Bernal, die 3e werd in de laatste editie van de Strade Bianche, zich als een vis op het water voelt op de grindstroken, voelt Evenepoel zich eerder als een vis op het droge. Hij hangt eerst aan het staartje, verliest uiteindelijk voeling en ziet dan de favorietengroep, met een ontketende Bernal, steeds verder weglopen.

4. Schmid ringeloort Covi, Vanhoucke wordt 3e

De koplopers zullen hun ruime voorsprong kunnen verzilveren, maar de Belgen moeten een voor een de rol lossen in de zware finale, die naast de strade bianche ook nog enkele hellende stroken in petto heeft. De Zwitser Schmid en de Italiaan Covi vechten het onder elkaar uit. Schmid wint het sprintje uiteindelijk nog vrij vlot. Harm Vanhoucke legt beslag op de 3e plaats.

5. Evenepoel verliest iets meer dan 2 minuten op Bernal

Terwijl Evenepoel helemaal door het ijs zakt en steeds meer tijd verliest, doen de favorieten elkaar ook de duvel aan. Opnieuw bewijst Bernal dat hij over de beste vorm beschikt. Hij raapt de weggesprongen Buchmann op en komt als eerste van de klassementsmannen binnen. Aleksandr Vlasov neemt de 2e plaats in de stand over van Evenepoel, die 2'08" verliest en nu 7e staat.