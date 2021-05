Van den Brom: "In Brugge zijn ze al de hele play-offs nerveus"

Racing Genk heeft straks genoeg aan een puntje om de 2e plaats helemaal veilig te stellen. Maar als Genk wint en als Club Brugge verliest in Anderlecht, kan Genk op de slotspeeldag zelfs nog om de titel bikkelen. Genk-coach John van den Brom: "Wij zijn relax en gretig."

"Ik was paar uurtjes ontgoocheld na zege van Club"

Na de winst tegen Anderlecht vorige week stond Genk even op 2 punten van leider Club Brugge. Niet voor lang, want met een zege tegen Antwerp vergrootte Club de kloof opnieuw tot 5 punten. Was Van den Brom ontgoocheld?

"Een paar uurtjes misschien. Toen Antwerp gelijk maakte was ik wel blij, ja, maar goed: er waren zoveel scenario's mogelijk. Wij moeten nu gewoon op onze eigen wedstrijden focussen."

De twee play-offmatchen (zowel in de Champions' als in de Europe play-offs) vinden deze midweek niet op hetzelfde uur plaats. Gent-coach Vanhaezebrouck hekelde de ongelukkige speeluren al, Van den Brom sluit zich daar nu bij aan.

"Dit gaat helemaal nergens over, het is echt onvoorstelbaar. Ik hoorde dat het komt door de televisieuitzendingen... Komaan, zeg. Nu gaat het écht ergens om en nu lappen ze het ons weer. Dit is echt jammer."

"Maar goed, wij moeten naar onszelf kijken en de wedstrijd tegen Antwerp winnen, in de eerste plaats om onze tweede plaats volledig veilig stellen. Als we nog meer willen dan de tweede plaats, dan moeten we ook winnen, dus dat verandert niets."

"In Brugge zijn ze al heel de play-offs nerveus"

Genk en Antwerp werken straks als eerste hun wedstrijd in de Champions' play-offs af, om 18.30 uur. Met een Genkse driepunter kunnen Van den Brom en co de druk opnieuw bij de concurrent uit Brugge leggen. "Ik zie dat ze al heel de play-offs nerveus zijn in Brugge", zegt Van den Brom. "Wij zijn relax en gretig. We kijken uit naar de match tegen Antwerp. Het is wel "een dingetje" om die wedstrijd te winnen." "Antwerp heeft een andere aanpak gehanteerd in deze play-offs. Vercauteren heeft moeten improviseren doordat ze enkele spelers missen, maar heeft dat leuk gedaan. Ze pakten misschien niet al te veel punten, maar zaten er telkens wel dichtbij. Maar we gaan voor de winst. Als dat lukt, zullen we daarna samen naar Anderlecht-Club kijken."

Genk is voorlopig dé ploeg van de play-offs.

Over Ito: "Voor zulke jongens ga je naar het stadion"

Uitblinker vorige week tegen Anderlecht was Junya Ito. De Japanner scoorde dan wel niet, maar was voor de Anderlecht-verdediging een gesel op de flank. "Hij doet het geweldig", ziet ook Van den Brom. "Dat geldt niet alleen voor de 4 play-offwedstrijden die we gespeeld hebben. Het plezier dat Ito uitstraalt op het veld en op de training geeft mij het mooiste gevoel. Hij is gelukkig, voelt zich vrij en is beslissend voor ons. Voor zulke jongens ga je naar het stadion." Na het goede seizoen van Genk lijkt de kans reëel dat enkele van de sterkhouders, onder wie Ito, zullen vertrekken. "Maar ik denk dat hij blijft. Het is moeilijk communiceren met hem, maar je ziet aan alles dat hij hier gelukkig is."

De Genkse voorhoede, met man in vorm Ito centraal.