Val verpest wenkende ritzege voor Vanhoucke: "Enorm ontgoocheld"

Harm Vanhoucke eindigde op een mooie 3e plaats, maar toch was hij meteen na de finish aanspreekbaar. "Ik ben enorm ontgoocheld", zei hij als het stof letterlijk en figuurlijk gaan liggen was.

"Ik voelde me vandaag echt de sterkste renner van de kopgroep, maar helaas strooiden een valpartij en een fietswissel op tien kilometer van de finish roet in het eten."

"In een razende achtervolging heb ik nog heel wat renners opgerold. Uiteindelijk strand ik op een kleine halve minuut van de winnaar, maar helaas verloor ik door die fietswissel iets te veel tijd om nog voor de ritzege te gaan."

"Eigenlijk had ik deze rit helemaal niet aangestipt en was het de etappe waar ik het meeste schrik voor had. Bovendien had ik nog nooit op zo een dergelijk lange grindstroken gereden, ook niet op training. Ik was dan ook blij om deel uit te maken van de kopgroep, want ik had niet graag in het peloton gereden vandaag. Onderweg sprokkelde ik ook nog wat bergpunten, misschien komen die later wel nog van pas."