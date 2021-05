Simone Inzaghi kan broer Pippo niet behoeden van degradatie: "Jammer voor hem"

Torino reisde gisteren naar de Italiaanse hoofdstad in de wetenschap dat 1 punt volstond voor de redding. Lazio kreeg kansen genoeg om te winnen - het miste onder meer een penalty - maar uiteindelijk kreeg Torino met 0-0 waar het voor gekomen was.

De redding van Torino betekent meteen ook de degradatie van Benevento, waar met Filippo Inzaghi de broer van de coach van Lazio aan de slag is. "Ik vind het erg jammer voor mijn broer", zei Simone na de match. "Maar we hebben alles gegeven."

"Ik denk dat het in het voordeel spreekt van het Italiaanse voetbal dat een team dat sowieso al geplaatst is voor Europa (Lazio) toch nog voluit is gegaan. Het was mooi om te zien hoe de twee teams elkaar bekampten tot de 95e minuut."