Sasha Weemaes volgt zichzelf op in Sint-Elooisprijs in Ruddervoorde

Sasha Weemaes heeft andermaal zijn snelle benen getoond: de 23-jarige Belg van Sport Vlaanderen-Baloise won net als in 2019 de Sint-Elooisprijs, een nationale wedstrijd voor eliterenners in Ruddervoorde. In 2020 werd de koers niet gereden. Weemaes klopte in een massaspurt Timothy Dupont en de Deen Alexander Salby.