Ploegleider over Evenepoel: "Zo slecht heeft Remco het niet gedaan"

"In de eerste strook verloor Remco een beetje de voeling met de eerste groep. Dat konden we gelukkig rechtzetten met de ploeg", vertelde Klaas Lodewyck in Montalcino.

"Alles zag er toen goed uit, maar op de 3e strook gaf hij aan dat het te snel ging. Remco kwam uiteindelijk op iets meer dan 2 minuten binnen."

"Ik zou niet zeggen dat hij een offday had. Hij was goed, maar die gravelstroken hebben hun tol geëist."

"Zo slecht heeft hij het niet gedaan. Het is wat het is. Het zijn twee minuten die je liever niet verliest, maar we bekijken vanavond wat we doen met de volgende etappes."

Dit moet toch een mokerslag zijn? "We hadden ook gehoopt om dichter te eindigen of om geen tijd te verliezen, maar er volgen nog veel lastige etappes en hopelijk kunnen we daar nog iets rechtzetten."