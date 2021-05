Philippe Clement: "Ga geen seconde energie steken in match van Genk"

"Ik zal na de match wel horen wat het uiteindelijke scenario is geworden. Maar wat dat ook is, dat mag geen invloed hebben op onze wedstrijd."

"In die match kan zowat elke minuut het scenario veranderen", zegt Philippe Clement. "Ik ga daar dan ook geen seconde energie insteken. Ik ga die energie wél in mijn spelers en de voorbereiding op Anderlecht steken."

"We zijn al 3 dagen over Vanaken bezig, het mag stoppen"

Clement kreeg op de persconferentie ook nog heel wat vragen over Hans Vanaken, die hij tegen Antwerp twee keer uit de basis hield. "Als jullie denken dat Hans daar slecht op gereageerd heeft, dan hebben jullie dat verkeerd opgevat."

"Geen enkele speler is uiteraard blij als hij niet mag starten. Maar Hans heeft het op een goeie manier geaccepteerd. We blijven ook vertrouwen in hem hebben. Hij stond niet voor niets als eerste op het lijstje met de penaltynemers."

"Hans wist ook dat hij zou invallen als de tegenstander moe was en hij het verschil kon maken."

"Dit hoort ook allemaal bij het circus van de play-offs. Mijn relatie met Hans is op geen enkel moment anders geweest dan de voorbije 6-7 jaar."

"En nu wil ik het verhaal van Hans stilaan afsluiten. We zijn daar al 3 dagen over bezig. Ik ben blij dat we gewonnen hebben, want wat zou het dan niet geweest zijn?"