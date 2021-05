Oud-wereldkampioen Sami Khedira stopt op 34e met voetballen

Khedira speelt pas sinds 1 februari bij Hertha Berlijn, de club van onze landgenoten Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio. Hij kwam er de voorbije maanden tot 8 officiële duels. Hertha is na een tegenvallend seizoen voorlopig 14e. Het wist zich pas vorig weekend te verzekeren van het behoud.

Hertha nam Khedira over van Juventus, waar hij - mede door blessureleed - al een tijdje niet meer in de sportieve plannen paste. Zo onderging hij in 2019 een hartoperatie en had hij veel last van blessures aan knie en kuit.

Als jeugdspeler van Stuttgart brak hij door in de 1e ploeg, waar hij 4 seizoenen voetbalde. Nadien volgden Real Madrid (2010-2015) en Juve (2015-2021).

Khedira's palmares oogt heel mooi. Hij won met Stuttgart een Duitse landstitel (2007), met Real een Spaanse titel (2012), twee bekers (2011 en 2014), de Champions League (2014) en het WK voor clubs (2014).

Met Juventus zette hij vijf opeenvolgende Italiaanse titels (2016, 2017, 2018, 2019 en 2020) drie bekers (2016, 2017 en 2018) bij op zijn schap.

Khedira speelde tussen 2009 en 2018 77 interlands voor de Mannschaft, waarin hij zeven keer scoorde. Op het gewonnen WK in Brazilië speelde hij vijf van de zeven duels van Duitsland. Tijdens de finale tegen Argentinië (1-0 na verlengingen) bleef hij op de bank.