Oostenrijk, nog met 30, laat Zulj en Holzhauser thuis voor het EK

Franco Foda maakte nog niet zijn definitieve selectie bekend, omdat enkele spelers door blessures nog onzeker zijn. Aanvoerder Julian Baumgartlinger scheurde in januari nog zijn kruisbanden, hij is het grootste vraagteken.

Bayern-speler Davida Alaba is wellicht de grootste naam bij Oostenrijk, dat is ingedeeld in een groep met Nederland, Oekraïne en Noord-Macedonië.

Raphael Holzhauser (Beerschot) en Peter Zulj (door Anderlecht uitgeleend aan Göztepe) zijn er, zoals verwacht, niet bij.