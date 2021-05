Moet Koeman vrezen? Barça-voorzitter kondigt "einde van cyclus" aan

Laporta kwam in maart van dit jaar opnieuw aan het roer, nadat hij eerder tussen 2003 en 2010 al voorzitter was bij Barcelona. Er werd verwacht dat hij voor een frisse wind zou zorgen bij de Catalaanse club, die lijkt er nu ook te komen.



"Ik spreek over het einde van een cyclus en enkele noodzakelijke vernieuwingen, dat is omdat ik overtuigd ben dat we dat moeten doen", vertelt Laporta.

Concreet ging hij nog nergens op in, al gaf Laporta wel al aan dat hij ontevreden is over de prestaties van de hoofdmacht, die onder leiding staat van trainer Ronald Koeman.

"We hebben de Copa del Rey gewonnen en daar zijn we trots op, maar we werden al heel vroeg uitgeschakeld in de Champions League en haakten in de strijd om de landstitel naar mijn mening op een onbegrijpelijke manier af."

"Ik heb altijd gezegd dat ik aan het einde van het seizoen het team zal evalueren, in de zin van hoe er is gespeeld en wat de resultaten waren. En dat gaan we komende week bekendmaken."

De opmerkingen van Laporta beloven niet veel goeds voor Koeman en zijn staf. Barcelona kan in La Liga niet hoger meer eindigen dan de derde plaats. Uit de laatste vijf competitieduels haalde de ploeg van Koeman slechts 5 punten.

Na het afsluitende duel zaterdag bij hekkensluiter SD Eibar zal er meer duidelijkheid komen over de toekomst van Koeman en een aantal belangrijke spelers, onder wie ook de duurbetaalde Lionel Messi.