Lee Evans, 20 jaar wereldrecordhouder op de 400 meter, is overleden

Op de Olympische Spelen van Mexico zorgden de Amerikanen Tommie Smith en John Carlos voor oproer door op het podium van de 200 meter met een gebalde en gehandschoende vuist de Black Panthers te steunen.

Kort nadat Smith en Carlos naar huis waren gestuurd, verbaasde Lee Evans de wereld in de finale van de 400 meter. Als eerste man dook hij onder de 44 seconden. Zijn chrono van 43"86 zou 20 jaar als wereldrecord op de tabellen blijven staan.

Op zijn eigen manier wou Evans ook de strijd van de Afro-Amerikanen in de VS steunen. Daarom koos hij ervoor om samen met zijn ploegmaats van de 4x400 meter (waarmee hij ook goud veroverde in een bijna even fabelachtig wereldrecord) een zwarte baret te dragen tijdens de ceremonie.

Na zijn atletiekcarrière trok Evans naar Afrika, waar hij onder meer werkte voor de Verenigde Naties. Hij was tot aan zijn dood atletiekcoach in een school in Nigeria. Daar kreeg hij vorige week een hersenbloeding. De inzamelactie van zijn familie om hem terug naar Amerika te halen voor een medische behandeling kwam te laat.