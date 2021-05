Leandro Trossard na goal en zege tegen City: "Een speciale avond"

Met een knappe goal luidde Leandro Trossard de comeback van Brighton tegen 10 spelers van Manchester City in. "Als je van City kunt winnen, toch een van de beste teams ter wereld, dan is het een speciale avond", zegt de Belg.

"Die rode kaart heeft natuurlijk geholpen, maar het blijft City. Zelfs met 10 spelers zijn ze heel sterk en ik denk dat we het goed aangepakt hebben."

Trossard had veel geduld bij zijn goal, hij wachtte wel heel lang om de trekker over te halen. "Als ik niet de ruimte zie voor mijn schot dan wacht ik liever tot ik de ruimte wel vind. Het was een mooie goal en ik ben er heel blij mee."

En de Rode Duivel kon zijn goal ook vieren met 8.000 fans in het stadion. "Eindelijk zijn de fans terug, het is een lang jaar geweest zonder hen. Het is altijd leuker met fans. Ze helpen je en stuwen je vooruit. We moeten genieten van dit moment."