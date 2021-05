Dylan en Kevin Borlée en Camille Laus komen niet in buurt van goeie tijd in Italië

Bij de mannen bleef Dylan Borlée in 47"01 zijn broer Kevin voor, die bleef steken op 47"51. De beste seizoenstijd van Dylan Borlée staat op 46"57, die van Kevin op 46"15. De winst was voor de Fransman Thomas Jordier in 46"49.

Over zijn deelname aan de Olympische Spelen in Tokio moet Kevin Borlée zich weinig tot geen zorgen maken. Hij staat 23e op de olympische ranking, terwijl de beste 48 naar Tokio mogen.

Dylan Borlée schiet als nummer 49 net tekort, maar zolang hij zich niet bij de beste 3 Belgen schaart, mag hij hoe dan ook niet naar de Spelen.

Camille Laus bleef op de 400 meter steken op 54"65. Haar beste seizoenstijd staat op 53"17, haar persoonlijk record op 51.49. Laus is 56e op de olympische ranking, terwijl de beste 48 naar Tokio mogen.

In het speerwerpen deed Timothy Herman het behoorlijk met een tweede plaats met 76,28m. Zijn beste seizoensprestatie bedraagt 78,07m. Hij is net als Laus 56e op de olympische ranking, maar in het speerwerpen mogen alleen de beste 32 naar Tokio.