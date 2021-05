De verzoening met Benzema: eerder noodzaak dan luxe volgens Franse pers

Zoveel weelde en tóch gokken door Karim Benzema terug te nemen. Veel vragen na de 'Grote Verzoening' bij de Franse nationale ploeg. Maar wat is de reden achter zijn terugkeer? Een rondje langs de Franse pers leert dat zijn terugkeer eerder een noodzaak was dan overbodige luxe.

Veel landen kijken jaloers naar de enorme rijkdom aan talent bij de Franse nationale ploeg. Net daarom rijzen ook veel twijfels of het slim was om Karim Benzema - 6 jaar lang verbannen - plots opnieuw mee te nemen naar het EK. "Maar bondscoach Didier Deschamps was al sinds maart ongerust over de aanvallers van de nationale ploeg", weet L'Equipe. Frankrijk speelde toen gelijk tegen Oekraïne (1-1). En won met veel moeite in Kazachstan (0-2) en Bosnië (0-1). "Hij stelde vast dat Antoine Griezmann niet floreert bij Barcelona. En dat Olivier Giroud elke dag een beetje meer wegkwijnt op de bank van Chelsea. Daarnaast sukkelt Anthony Martial met blessures en gelooft hij niet in Wissam Ben Yedder. Het was logisch dat hij aan Benzema dacht om het probleem op te lossen."



Het vormpeil van onder meer Griezmann baarde Deschamps zorgen

Cijfers staven de bezorgdheid bij Deschamps. Giroud kwam dit seizoen aan amper 8 basisplaatsen bij Chelsea. Griezmann is wel titularis bij Barcelona, maar scoorde 'slechts' 12 keer. Aangezien de bondscoach Kylian Mbappé - wél in bloedvorm - het best ziet renderen op de flank was er dus een probleem voor positie '9' bij de Fransen.

Geen tweede wonder met Giroud

Dat sluimerde overigens al langer. Een kleine quizvraag: hoe vaak scoorde diepe spits Olivier Giroud op het succesvolle WK 2018 in Rusland? Het antwoord: nul keer. Straffer nog is dat de spits toen zelfs geen enkel schot tussen de palen liet optekenen. Het stond - wonder boven wonder - geen wereldtitel in de weg. Maar dat kunstje twee keer herhalen, lijkt onmogelijk.

"De terugkeer van Benzema is dan ook een logische sportieve keuze", valt te lezen bij France Football. "Benzema heeft een veel grotere efficiëntie getoond dan Giroud dit seizoen. Hij lijkt meer dan ooit klaar om het kostuum van diepe spits aan te trekken bij de Franse nationale ploeg." "Naast afwerken zal hij ook combinaties kunnen opzetten met Griezmann, wiens spelintelligentie bij iedereen gekend is. Combineer die twee met de pijlsnelle Kylian Mbappé en je hebt een gouden driehoek die elke trainer zou willen coachen."