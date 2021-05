De meest gehate man in de Formule 1: Nikita Mazepin, miljardairszoon met kort lontje

Lewis Hamilton? Max Verstappen? Minstens even vaak gaat Nikita Mazepin (22) dit seizoen over de tongen in de Formule 1. Allerminst om zijn sportieve prestaties, des te meer om zijn controversiële acties. Een portret van de meest gehate man in de F1.

Een foto van een luxejacht dat op de rotsen ligt. Of een auto die door de lucht in het water vliegt. Beide vergezeld van de tekst: "Nikita Mazepin is gearriveerd in Monaco." Grappenmakers van de Formule 1 beleven hoogdagen in de aanloop naar de grand prix van Monaco. Steeds het mikpunt van spot: de Russische rijder Nikita Mazepin - of "MazeSpin" zoals hij vaak wordt genoemd, door zijn geregeld tollende wagen.

Het is een understatement om te stellen dat het debuutseizoen van Mazepin allerminst vlot verloopt. Zijn eerste race in Bahrein was al na twee bochten voorbij. Tijdens het weekend van de Grote Prijs in Imola slaagde de Rus er zelfs in om 4 (!) keer te spinnen tijdens de tests, kwalificaties en race. Sindsdien houdt een website (whendidmazepinspin.com) bij hoe lang het geleden is dat de rijder nog eens om zijn as draaide. Het beterde allerminst: ook in Spanje en Portugal ging Mazepin aan het tollen. Eigenlijk is er tot dusver maar één constante: hij finisht - als hij al de finish haalt - steeds laatste. De Formule 1 heeft een nieuwe "laughing stock".

Een vertrouwd beeld: de wagen van Mazepin tollend naast de baan.

Geen gentleman op het circuit

Maar binnen de pitmuren lachen ze minder hartelijk met Mazepin. Daar heerst vooral onvrede over de Rus. Mazepin is vaak een gevaar op de racebaan. Niet alleen door zijn tollende auto, maar ook omdat diverse "gentlemen's agreements" uit de Formule 1 niet aan hem besteed zijn.

Wanneer ik bij hem in de buurt kom, ben ik 200% meer aandachtig dan bij andere coureurs. Collega-coureur Esteban Ocon

In Bahrein en Imola passeerde hij collega's die hun beurt afwachtten om aan hun "hot lap" te beginnen in de kwalificaties. En in Portugal toonden beelden dat Mazepin concurrent Latifi bewust blokkeerde in het slot van de eerste kwalificatieronde.

"Wanneer ik bij hem in de buurt kom, ben ik 200% meer aandachtig dan bij andere coureurs", liet Esteban Ocon zich onlangs ontvallen.

En tijdens de GP van Barcelona was zelfs live te horen hoe Mercedes-directeur Toto Wolff zijn beklag deed bij de wedstrijdleiding over de Rus. Ongezien in de Formule 1.

Mazepin trekt zo zijn kwalijke reputatie uit de lagere raceklassen door. In de Formule 3 viel hij rivaal Callum Ilott fysiek aan - het leverde hem een schorsing op. En in de Formule 2 sneed hij meerdere keren concurrenten op volle snelheid de pas af (bekijk de video hieronder). Levensgevaarlijk.

Gesponsord zitje door de miljoenen van papa

Hoe geraakt zo iemand in godsnaam aan een felbegeerd zitje in de Formule 1? Zeker gezien de resultaten van Mazepin in de lagere reeksen allerminst denderend waren - vorig seizoen "maar" 5e in de Formule 2, meteen ook zijn strafste resultaat. Het antwoord is simpel: de vele Russische roebels van papa Dmitry. Een miljardair die zijn geld verdient in de chemiesector. De komende 2 jaar pompt de kennis van president Vladimir Poetin maar liefst 20 miljoen euro in het Haas-team. De kans is dus groot dat Mazepin ook volgend jaar nog gewoon op de startgrid staat van de koningsklasse.

Mazepin met miljonairspapa Dmitry.

Uitgespuwd nog voor hij in F1-wagen zat