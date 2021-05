Wuyts waarschuwt voor tunnelvisie: "Wis de mannen achter de 2 protagonisten niet uit"

"Ik stel vast dat morgen op dag 11 de volledige top 10 nog binnen de minuut zal staan. Dat wijst erop dat we nog geen echt hooggebergte gehad hebben. En dat de openingstijdrit te kort was om grote verschillen uit te bouwen. Wis dus niet iedereen achter Bernal en Evenepoel zomaar uit."

"Ze zuigen de aandacht van de camera's naar zich toe en van iedereen die van wielrennen houdt. Het zijn protagonisten die tot de verbeelding spreken omdat ze hoop in zich dragen. Maar een paar mannen in de schaduw denken: "Doe maar, jongens.""

Carthy, Caruso, Vlasov...

" Aleksandr Vlasov is dan weer een stap aan het zetten in het onbekende. Een beetje zoals Evenepoel. Waar kom ik terecht? Ken ik een slecht moment? En krijg ik op de steile aankomsten geen pandoering?"

Wuyts somt één voor één zijn outsiders op. " Hugh Carthy is een enigma, een raadsel. Hij heeft dat zelf deels opgelost door te schitteren in de Vuelta, waar hij het fantastisch deed op de Angliru en 4e eindigde in de tijdrit op 25 seconden van Roglic."

" Simon Yates heeft al bewezen dat hij kan schitteren in de Giro. Op voorwaarde dat hij niet op een slechte dag botst. Wie Yates zal kunnen volgen in zijn demarrages op de slotklimmen, wint volgens mij de Giro."

"En niemand rept met een woord over Damiano Caruso .... Hij is eindelijk bevrijd van zijn helpersrol en wordt bij Bahrain-Victorious als nummer 1 uitgespeeld. De bergen die eraan komen moeten hem ook liggen, hij kent ze ook perfect."

Komt er een "Tour de Force" van Evenepoel?

Wuyts is tot dusver wel aangenaam verrast over de grote rentree van Evenepoel. "We mogen optimistisch zijn. Ik heb vertrouwen dat er nog heel veel in zijn lichaam zit en dat hij het beste nog wat opspaart."

"Mijn grote vraag is: zal Remco een "Tour de Force" uit zijn benen toveren, zoals hij deed in de Ronde van Polen of de Clasica San Sebastian? Op 50 kilometer van de streep vertrekken en iedereen achter zich laten."

"Tot dusver heeft Deceuninck-Quick Step Remco uitstekend aan de leiband gehouden. Niemand weet hoe ver Evenepoel staat na 8 maanden zonder koers en wat de mogelijke weerslag zal zijn. Als hij het kan, zal hij er zo lang mogelijk mee wachten."