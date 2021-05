Wout van Aert is "met wat vertraging" vertrokken op hoogtestage

Het was 10 dagen geleden een opvallend nieuwtje: Van Aert moest onder het mes na een blindedarmonsteking. Intensief sporten is even uit den boze. Zo kan hij zijn geplande voorbereiding richting hoofddoelen Tour en Olympische Spelen niet volgen.

Van Aert schrapte de Daupiné en de Ronde van Zwitserland. Hij beperkt zich nu tot een hoogtestage op maat in Spanje. Met een paar dagen vertraging schaart hij zich bij zijn teammaats. Hij heeft er alvast zin in, getuige zijn post op Instagram.