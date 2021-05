Waasland-Beveren legt sportieve lot in handen van 40-jarige Zwitser

Schneider stopte in 2012 ook met voetballen bij Thun, waar hij eerst U21-coach was en daarna assistent van het A-team. Van 2017 tot 2020 was de voormalige verdediger, die ook voor Young Boys en FC Zürich speelde, hoofdcoach.

Hij brengt met Pascal Cerrone een 1 jaar jongere landgenoot mee als assistent. De twee werkten bij Thun ook al samen.

Sportief directeur Roger Stilz: “We zijn heel blij dat Marc heeft beslist om ons te komen versterken. Ons vooropgesteld profiel was duidelijk en we zijn ervan overtuigd dat Marc de ideale kandidaat is om ons project te ondersteunen. Hij is het gewoon om spelers op te leiden, denkt heel strategisch en heeft veel ervaring als speler, assistent-trainer en hoofdtrainer."

Schneider zelf is alvast hongerig: "Ik heb er heel veel zin. Ik ben overtuigd van het hele project in Waasland-Beveren."