Waarom Karim Benzema quantité négligeable was bij de Franse ploeg

Sekstape-affaire

Karim Benzema werd verbannen uit de nationale ploeg door de beruchte sekstape-affaire met Mathieu Valbuena. De aanvaller zou zijn voormalige collega, samen met 4 andere mannen, afgeperst hebben.

Benzema heeft de zaak nooit toegegeven, maar hij moet wel nog voor de rechter verschijnen.

Bij de nationale ploeg was in ieder geval geen plaats meer voor de topspits. Didier Deschamps riep Benzema voor het laatst op in oktober 2015, toen hij 2 keer scoorde tegen Armenië.

Daarna moest de goalgetter van Real lijdzaam toekijken hoe Frankrijk Europees vice-kampioen werd in 2016 en zelfs wereldkampioen in 2018.