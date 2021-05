Waarom helft van Japanners geen Olympische Spelen wil en waarom ze toch zullen doorgaan

Japan kampt momenteel met een 4e coronagolf en over 2 maanden staan de Olympische Spelen er op het programma. Kan het grootste sportfeest ter wereld wel doorgaan? Bernard Catrysse, die al meer dan 30 jaar in Tokio woont, denkt van wel.

Waarom Japanners geen Olympische Spelen willen:

Omdat de openbare zorgsector kreunt onder het virus

"Japan slaagt er op dit moment moeilijk in om de besmettingen onder controle te krijgen", vertelt Bernard Catrysse vanuit het land van de rijzende zon. "Ze gaan nog steeds in stijgende lijn." "De zorgsector staat wel zwaar onder druk. Vooral daar maken ze zich zorgen om. Japan beschikt over relatief weinig ziekenbedden voor coronapatiënten, omdat ze hier vooral op privéziekenhuizen teren. En die laten geen coronapatiënten toe."

"Op dit moment zit Japan met een 4e golf. In 9 provincies is de noodtoestand afgekondigd, een tiental zit daar een graad onder. Met 20 op 47 provincies rijst de vraag in Japan of ze de maatregelen over het land moeten afkondigen."

"Al zijn die niet zo streng als in Europa bijvoorbeeld", weet Catrysse. "Van boetes of een avondklok is hier geen sprake. Het gaat hier eerder om aanbevelingen: werk thuis, reis niet naar andere provincies en schenk geen alcohol. Maar de horeca blijft wel open."



Privéziekenhuizen in Japan laten geen coronapatiënten toe. Bernard Catrysse

Uit vrees voor varianten van het coronavirus

Bij de bevolking heerst heel wat argwaan. "De Japanners zijn niet happig om de Olympische Spelen te laten doorgaan", legt Bernard Catrysse uit. "De tegenstanders van de Olympische Spelen vrezen dat de atleten varianten van het coronavirus zullen importeren. Dan komt het systeem extra onder druk te staan. Dat is de grootste bekommernis."

In Tokio laten de tegenstanders van zich horen. Catrysse: "Bijna de helft van de Japanners wil de Spelen schrappen, een derde is voor een nieuw uitstel en dan blijft er nog 20 procent over die Tokio 2020 komende zomer wel wil laten doorgaan."



Protest in Tokio. "Bijna de helft van de Japanners wil de Olympische Spelen schrappen", weet Bernard Catrysse.

Slechts 3 procent van de Japanners is ingeënt

In ons land zetten de vaccinatiecentra alle zeilen bij. "Hier gaat het tergend traag", ziet Bernard Catrysse. "Op dit ogenblik is slechts 3 procent ingeënt. Dat is een erg lage score voor een westers land als Japan."

Hoe komt dat? "Vaccinaties passen niet in de cultuur van Japan", weet Catrysse. "Er heerst wat achterdocht voor inentingen, al zijn de Japanners hun mening wel aan het bijstellen."

"Het heeft ook een tijd geduurd vooraleer Japan heeft beslist om te vaccineren. Dat heeft te maken met de besluitvorming hier. In Japan beslissen ze met consensus en dat vergt tijd."

"Ze keken ook voortdurend naar het buitenland, om te kijken hoe het met de bijwerkingen zit. En als die er waren, kostte dat weer tijd."



"Ook coronatesten zijn hier geen vaste prik", merkt Catrysse nog op.

Vaccinaties of testen zijn (nog) geen vaste prik in Japan.

Waarom de Olympische Spelen toch zullen doorgaan:

Geslaagde testevenementen

Kunnen de Olympische Spelen wel doorgaan? "Dat is de grote vraag", weet ook Bernard Catrysse, het aanspreekpunt van Team Belgium in Tokio.

"De Japanse overheden hebben alleszins niet stilgezeten. Samen met de olympische comités van verschillende landen hebben ze strenge regels opgesteld in de zogenaamde playbooks. Op die manier moeten de Spelen, ondanks alle corona-ellende, in veilige en beheersbare omstandigheden kunnen plaatsvinden."

"De voorbije weken heeft de organisatie met testevenementen uitgetest of dat ook mogelijk is, zelfs mét buitenlandse atleten. En daar zijn ze in geslaagd", weet Catrysse. "De Japanse overheid, het organisatiecomité van Tokio 2020 en het Internationaal Olympisch Comité blijven geloven dat de Spelen in veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden. Dat onderschrijft ook de Wereldgezondheidsorganisatie."

Deze spelers testen de olympische basketbalarena uit voor het toernooi 3 tegen 3.

Volledig afgescheiden van het dagelijkse leven in Tokio

Tijdens de Olympische Spelen zullen heel wat buitenlanders in Tokio aanwezig zijn: hoofdzakelijk atleten, coaches, officials en reporters. "Zij zullen in een volledig apart regime de Spelen meemaken", weet Catrysse. "Zij komen hier het land in en zullen de hele tijd in een afgescheiden bubbel sporten of werken. Daar wordt in Japan heel streng op toegekeken."

"Iedereen zal testen moeten ondergaan. En toeschouwers zal je nauwelijks zien. Het worden dus atypische Olympische Spelen."

Moeten de olympische atleten in lege stadions aan de slag?

Competitie met China

Na de Zomerspelen in Japan komen de Winterspelen in China er snel aan. Die staan al in februari op het programma.

"De macht en de kracht van China mag je hier niet onderschatten. Als zij er wel in slagen om Spelen te organiseren, steken ze die pluim op hun hoed", zegt Bernard Catrysse. "Daarom heerst er nu een competitie tussen twee systemen: een westers tegenover een autocratisch systeem."

Conclusie: op 23 juli beginnen de Olympische Spelen in Tokio? "De vastberadenheid is hier vrij groot. Ik schat de kans op 70 à 80 procent", antwoordt de ingeweken Vlaming. "Op de Olympische Spelen is hard en lang ingezet. Japan wil licht kunnen brengen in de duisternis."