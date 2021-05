Van klimmen tot teamsterkte: Egan Bernal en Remco Evenepoel afgewogen op 7 facetten

Klimmen: "Remco bezig aan het onbekende"

"Voorlopig in het voordeel van Bernal. Ik acht ze qua zuiver klimvermogen gelijk aan elkaar. Het onderscheid is: van Bernal weten we wat hij kan - hij heeft bergop al formidabele dingen laten zien in de Tour. Evenepoel is al 3 dagen bezig aan het onbekende." Tussenstand Bernal vs. Evenepoel: 1-0

Explosiviteit: "Gaat hij de kloof ooit kunnen dichten?"

"Zonder twijfel in het voordeel van Bernal. Het is de vaardigheid waar Evenepoel nog het meeste werk aan heeft. De vraag is zelfs of hij de kloof ooit helemaal zal kunnen dichten. Het zal zeker in deze Giro vooral de schade beperken worden in de sprintjes op het einde." Tussenstand Bernal vs. Evenepoel: 2-0



Mentale weerbaarheid: "Al paar keer op muurtje gebotst"

"Op dat vlak is Evenepoel de sterkste. Hij blinkt nog altijd van het zelfvertrouwen. Vooral de manier waarop hij steeds pienter en monter de pers te woord staat voor een rit spreekt mij enorm aan." "Bernal daarentegen is mentaal al een paar keer op een muurtje gebotst. Vooral in de Tour vorig jaar. Niet alles verliep even soepel voor hem de voorbije maanden." Tussenstand Bernal vs. Evenepoel: 2-1



Tijdrijden: "Vormpeil belangrijker dan talent"

"Daar heeft Evenepoel duidelijk een streepje voor met zijn grote motor. Maar een tijdrit in een lange rittenkoers op de laatste dag van deze Giro: dan is het vormpeil belangrijker dan aangeboren talent. Hoe dan ook is Evenepoel in het voordeel." "Wat kan hij nog goedmaken op Bernal in de slottijdrit? Laat het ons houden bij één minuut. Anderhalve zou kunstwerk zijn." Tussenstand Bernal vs. Evenepoel: 2-2



Uithouding: "Rug sluimerend probleem"

"Vraagtekens langs beide kanten. Bernal heeft zijn intrinsieke uithouding al bewezen, maar wat met zijn rug? Ik ben er nog altijd niet helemaal gerust in. Dat blijft toch een sluimerend probleem. Hij geeft het zelf ook toe in interviews." "Bij Evenepoel lijkt zijn enorme uithoudingsvermogen voor de hand liggend, maar zal het toch bewezen moeten worden. Zeker in een wedstrijd van 3 weken. Bovendien is er geen houvast van de voorbije 8 maanden." "Op vlak van uithouding heeft niemand mijn voorkeur. Het is één groot vraagteken bij beide renners." Tussenstand Bernal vs. Evenepoel: 2-2



Ervaring: "Ook Merckx moest stap ooit zetten"

"Simpel: Bernal. Al twee keer de Tour achter de rug, terwijl het voor Evenepoel allemaal nieuw is. Máár... Eddy Merckx moest die stap ook zetten in '67. Toen eindigde hij in zijn eerste grote ronde 9e op 11 minuten van Gimondi. Dat was toen al genoeg om te zien dat Merckx een potentiële rondewinnaar was." Tussenstand Bernal vs. Evenepoel: 3-2



Teamsterkte: "Ineos demonstreert brutaal"

"Onderschat Deceuninck-Quick Step niet. Masnada, Almeida, Honoré, Knox... Die zijn niet veel minder dan Moscon, Castroviejo en Martinez bij Ineos." "Ik vind dat de ploeg van Ineos tot dusver vaak demonstreert en brutaal overneemt, Deceuninck-Quick Step pakt het verstandiger aan - meer in de luwte. Ze hopen dat dat in het slot zal renderen." "Ik zet beide ploegen op hetzelfde niveau."

Eindstand: 3-2 voor Bernal