Tim Merlier stapt uit de Giro: "Voorbije dagen eisten hun tol"

Tim Merlier miste zijn debuut in een grote ronde niet, want bij de eerste sprint was het meteen prijs. Daarna had hij het moeilijker om zich te manifesteren, ook al droeg hij bijna de hele eerste week de paarse sprinterstrui.

"Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik 10 dagen na elkaar gekoerst heb en de voorbije dagen hebben hun tol geëist." Merlier kampte niet alleen met vermoeidheid, maar ook met maag- en darmklachten.

"Met deze fysieke paraatheid voel ik mij niet in staat om nog te sprinten voor de overwinning. Ik wil ook de rest van mijn seizoen niet in het gedrang brengen."

Merlier kijkt met een goed gevoel terug op zijn Giro. "Zowel voor mijzelf als voor de ploeg is dit een onvergetelijk avontuur geweest. Ik ben erg blij dat we ons doel om een ritzege te pakken, konden realiseren. Ik zal de jongens de komende dagen van thuis uit aanmoedigen."

Merlier is de tweede grote naam van het sprintersgild die deze Giro verlaat. Eerder gaf ook Caleb Ewan, goed voor 2 ritzeges, er de brui aan.