Sjeik betaalt alle vliegtickets van City-fans die naar CL-finale trekken

Sjeik Mansour wil zoveel mogelijk steun hebben van de supporters als Manchester City over een kleine 2 weken in Porto de finale van de Champions League speelt tegen Chelsea.

De eigenaar van City beseft dat de coronacrisis voor veel mensen ook een financiële crisis is geweest en daarom zal hij de rekening voor de verplaatsingskosten van alle fans voor zijn rekening nemen.

"Het bereiken van de CL-finale is een historisch moment voor de club", zegt sjeik Mansour. "Het is dan ook ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk fans bij deze speciale wedstrijd aanwezig kunnen zijn. Zeker zij die City gesteund hebben in goeie en kwade dagen.

"De uitdagingen voor de trip naar Porto zijn groot, zowel financieel als praktisch (door de strikte coronawetgeving)", zet voorzitter Khaldoon Al Mubarak. "Door het initiatief van de sjeik wordt het hopelijk een dag om van te genieten dan om je druk te maken."