Lefevere bevestigt interesse in Sagan: "Maar zal mijn sponsors nodig hebben"

"Carrière van Sagan is zeker nog niet gedaan"

In enkele binnen- en buitenlandse kranten werd Peter Sagan gisteren aan Deceuninck-Quick Step gelinkt. Manager Patrick Lefevere zou zelfs al een bod van 8 miljoen euro hebben uitgebracht om de Giro-ritwinnaar van gisteren aan te trekken.

Op de persconferentie van Deceuninck-Quick Step tijdens de rustdag van de Giro bevestigde de sportieve baas van het Belgische topteam dat er zeker interesse is. "Ik heb al met Giovanni Lombardi (ex-renner en de manager van Sagan, red) gesproken, maar de cijfers die ik in de kranten heb gelezen, verbazen me. Waar halen ze dat?"

"Mocht het bedrag kloppen, waar zou ik zomaar 8 miljoen euro vinden in mijn kantoor?"

Sagan zou niet alleen komen naar Deceuninck-QS, ook broer Juraj, Daniel Oss en Maciej Bodnar zouden de Slowaak volgen, net als extra personeel. "Ik heb al gezegd dat ik geen team in mijn team wil."

"Als ik Sagan echt zou willen en mee wil doen in de strijd om hem in te lijven, dan zal ik terug moeten keren naar mijn sponsors. Zij betalen op het einde van de dag en ik zal hen dus nodig hebben. Als het geld er niet is, dan zal ik er niet in slagen om Sagan aan te trekken."

Maar Sagan is welkom bij het team? "Het is een heel goede renner en daar houd ik van. Veel journalisten denken dat zijn carrière er bijna op zit, maar grote kampioenen zijn zelden vroeg op. Kijk maar naar wat we met Philippe Gilbert hebben gedaan en wat Mark Cavendish nu doet."

"Volgens mij is de carrière van Sagan zeker nog niet voorbij. Of ik er kan in slagen om hem in ons team, met onze ambities, te doen passen, daarop kan ik vandaag nog niet antwoorden."