Karim Benzema is de surprise van chef Didier Deschamps in de Franse EK-selectie

Benzema speelde zijn laatste van 81 interlands (27 goals) voor Frankrijk in oktober van 2015 en werd sindsdien geen enkele keer meer geselecteerd door de bondscoach Didier Deschamps.

De spits van Real Madrid was niet meer welkom bij de Franse selectie door zijn aandeel in de zaak rond de sekstape van Mathieu Valbuena. Hij zou zijn landgenoot afgeperst hebben, maar ontkent nog altijd in alle talen.

Benzema miste dus het EK van 2016 en het WK van 2018 (dat Frankrijk won), maar bleef op clubniveau wel altijd heel goed spelen bij Real Madrid. Zo maakte hij dit seizoen al 29 goals voor de Koninklijke.

Ondanks enkele rake uithalen heen-en-weer lijken Benzema en Deschamps zich nu te hebben verzoend, net op tijd voor het EK.

De Franse selectie is dus nog wat sterker geworden. Vooral in het aanvallende compartiment is er luxe met ook nog Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud en Kingsley Coman in het team.

Jules Koundé kreeg voor het eerst een uitnodiging. De 22-jarige verdediger speelt een sterk seizoen bij Sevilla.