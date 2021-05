Jean-François Gillet wordt keeperstrainer bij Standard: "Mooi teken van vertrouwen"

In een filmpje reageert Gillet op het nieuws. "Toen het nieuws bevestigd werd dat Mbaye Leye bleef als trainer van Standard, vroeg hij me of ik deze job wou aannemen", opent hij. "Voor mij is dat een mooi teken van vertrouwen. Ik heb zijn voorstel meteen aanvaard."

Gillet traint ook de jongeren van Standard. Hij wil nu zijn werk voorzetten bij de profs. "Ik ga het goede werk van de huidige keeperstrainer proberen voortzetten. Mijn doel is om de jongeren te helpen bevestigen, of zelfs te laten ontploffen."

"Onze jonge staf heeft veel te bewijzen, maar heeft minstens evenveel zin om aan de toekomst te werken. Ik ga het maximum geven om zo de beste resultaten te bereiken", besluit de doelman.