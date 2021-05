Harry Kane straks bij United, City of Chelsea? Sky Sports: "Hij wil Tottenham verlaten"

Volgens Sky is de 27-jarige Kane ontevreden vanwege een gebrek aan sportieve vooruitgang bij de Spurs, die dit seizoen niet verder komen dan de zesde stek in de Premier League en daardoor naast Champions League-voetbal zullen grijpen.

Nog volgens de Britse sportzender zou Kane graag in Engeland blijven en is er interesse van Manchester United, City en Chelsea. Bij die laatste twee clubs circuleerde de voorbije weken ook de naam van Romelu Lukaku als mogelijke versterking.

Kane zou graag nog voor de start van het EK duidelijkheid hebben omtrent zijn toekomst. De spits ligt echter nog 3 jaar onder contract in Noord-Londen en voorzitter Daniel Levy staat bekend voor zijn nukkigheid als het op onderhandelingen aankomt. Een transfer belooft dus allesbehalve vanzelfsprekend te worden.

En dan is er nog het prijskaartje, want Kane is als een van de beste aanvallers ter wereld volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt 120 miljoen euro waard.

Harry Kane is een jeugdproduct van de Spurs en kwam op enkele uitleenbeurten na nooit uit voor een ander team. In 334 wedstrijden trof hij 220 keer raak voor de club, dit seizoen was hij reeds goed voor 32 treffers in alle competities samen.