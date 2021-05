Goots looft Cyriel Dessers: "Als Onuachu weggaat, wordt hij de nieuwe spits"

Niet alleen Dessers, ook spitsbroer Onuachu was dolgelukkig met de winnende treffer. "De vreugde van Onuachu valt op", zei Goots. "Ik dacht dat hij moe was, maar dan trok hij een sprint van 30 meter om Dessers te feliciteren."

Patrick Goots wou met Frank Raes en zijn gasten nakaarten over de topper Anderlecht-Genk. "Ik vind het raar dat Van den Brom zijn topschutter vervangt voor Dessers", opende Goots. "Hij was moe, maar ik was vroeger ook soms moe", lachte de ex-spits.

Voor Cyriel Dessers is het eerste jaar bij Genk niet sprookjesachtig verlopen. De spits kwam niet altijd aan spelen toe, voornamelijk door de hoogvorm van Onuachu. Toch was hij dit weekend van grote waarde.

"Zijn kopbal was erg belangrijk voor Genk. Dat is niet makkelijk om te doen als je weining speelt", liet Goots optekenen. "Hij kwam ook voor veel geld over van Nederland, waar hij topschutter was."



Heeft Genk met Dessers de opvolger van Onuachu al in huis? Patrick Goots denkt van wel. "Ik hoor dat hij op training alles binnentrapt. Als Onuachu weggaat, wordt hij misschien de "nieuwe" spits van Genk."





Tot slot vond Goots de vreugde bij de spelers van Genk belangrijk. "Je ziet dat de spelersgroep van Genk goed aan elkaar hangt en elkaar alles gunt."